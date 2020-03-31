Доктор Шаповаленко ответила на вопрос, почему при гриппе не вводился карантин

Главный врач московской клинической больницы МЕДСИ, доктор медицинских наук и ведущая программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" Татьяна Шаповаленко прокомментировала вопросы о том, почему при "обычном" гриппе, от которого в мире тоже умирает немало людей, карантинные меры не вводятся, а из-за нового коронавируса его ввели?

Врачи пояснила, что грипп – такое же острое респиратурное заболевание, как и коронавирус, и он тоже передается контактно – воздушно-капельным путем.

Однако от эпидемии гриппа в России прививками уже защищено достаточно количество людей. То есть в большинстве своем наше население иммунизировано, пояснила Шаповаленко.

Что же касается нового коронавируса, то, как уже понятно врачам, он чаще вызывает пневмонию, причем, тяжелую, а "иммунитета по нему нет".

"Мы с этим коронавирусом столкнулись впервые, поэтому мир встревожен", — ответила медик на вопрос слушателя в интернет-программе Владимира Соловьева "Спасибо, доктор".

Шаповаленко также отметила, что осложнения – особенно у пожилых — серьезные и тяжелые: в 15 процентах в старшей возрастной группе — смертельные случаи. "Поэтому, естественно, объявляется пандемия", — пояснила врач.