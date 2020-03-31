Регионы получат отсрочку по бюджетным кредитам на 71 миллиард рублей, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании правительства.

"Мы предусмотрели отсрочку по расчетам субъектов РФ с федеральным бюджетом по выплате бюджетных кредитов. Эта сумма составит более 71 миллирада рублей в текущем году", — сообщил министр.

Эти деньги помогут регионам пережить потерю доходов из-за коронавирусной инфекции.

Правительство РФ свыше 5 лет лет выдавало регионам недорогие бюджетные кредиты для замещения дорогих банковских займов. Одновременно проводилось оздоровление региональных финансов. Эти меры помогли регионам избежать опасного роста долгового бремени.

Долг регионов в 2019 году снизился до уровня 2014 года - на 93,3 миллиарда рублей, подсчитало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

Общая сумма долга превышает 2 триллиона рублей, согласно данным Минфина. Доля бюджетных кредитов выросла с 43% до 50%, а доля коммерческих кредитов сократилась с 29% до 20%.

До объявления пандемии экономисты ожидали незначительного роста долга регионов в текущем году — на 220 миллиарда рублей (без учета Москвы).

В 2019 году целом 68 регионов сократили размер долга в прошлом году, 12 регионов — увеличили, а в пяти долг не изменился. В структуре долга доля облигаций впервые с 2012 года превысила долю банковских кредитов.

Регионы сохраняют превышение доходов над расходами, но размер профицита в среднем снизился более чем в 30 раз — до 15,5 миллиарда с 491,5 миллиарда рублей в 2018 году. В 2019 году выросло количество дефицитных регионов — на 17 больше, чем годом ранее.

Пока во многом растущие расходы финансируются из центра — это субсидии и межбюджетные трансферты. Наибольшее финансирование отмечено по национальным проектам.