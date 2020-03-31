Похороны драматурга Зорина будут закрытыми

Драматурга Леонида Зорина похоронят в пятницу.

Его сын, литературовед, историк Андрей Зорин рассказал РИА Новости, прощание с писателем пройдет в закрытом режиме, будут присутствовать только родные и близкие. Место и время не разглашаются.



Драматург скончался во вторник на 96-м году жизни​​​. Зорин – автор пьес и сценариев для фильмов, самый известный из которых — сценарий для картины "Покровские ворота".