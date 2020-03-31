Поддержка в самоизоляции: взносы на капремонт отменены, безработным выплатят компенсацию

Около 10 тысяч москвичей обратились за сутки с заявками на пособие по безработице, еще 40 тысяч посетили сайт службы занятости. Власти Москвы признают, что из-за пандемии многие горожане могут остаться без работы, так что они получат дополнительную компенсацию. Все выплаты будут сделаны дистанционно. В электронном виде сейчас можно получить и основные госуслуги.

Московские центры "Мои документы" сегодня закрыты. С 30 марта МФЦ перешли на новый формат. Теперь специалисты не будут принимать москвичей лично. Фактически, оформление всех документов приостанавливается до особого распоряжения. Для тех, кто был записан онлайн, запись переносится на более поздний срок. Исключение лишь для тех, кому нужно зарегистрировать смерть близких. Эта услуга предоставляется тоже по предварительной записи.

"Эта предзапись необходима чтобы не возникало скопления людей, чтобы минимизировать распространение коронавирусной инфекции. Готовые документы вы можете забрать в центре госуслуг "Мои документы" по адресу подачи заявления после снятия режима повышенной готовности. При этом выплаты и субсидии автоматически продлены", — сообщил Григорий Куров, руководитель флагманского офиса

"Мои документы" в ЮЗАО Москвы.

Оформить услугу можно в одном из дежурных центров "Мои документы". Всего их 11. В каждом районе есть офис, который будет работать с 8 утра до 8 вечера. Их адреса размещены на портале mos.ru. Флагманский офис на Новоясеневском проспекте будет работать с 10 до 22 часов.

Режим самоизоляции для всех без исключения действует с 30 марта. На улицу теперь можно выходить только работающим москвичам, тем, кто идет в магазин, выносит мусор, выгуливает питомцев или идет к врачу.

Поликлиники продолжат работу в прежнем режиме. Там разделены потоки здоровых людей и тех, у кого признаки вирусной инфекции. Если есть возможность перенести визит к врачу, лучше это сделать. А в случае, если в больницу нужно ехать общественным транспортом, врача нужно вызвать на дом.

Москвичей просят отказаться и от прогулок, в том числе и с грудными детьми. Детские, спортивные и тренажерные площадки обнесены красной лентой. Любителей фитнеса просят воздержаться от пробежек.

Общественный транспорт работает в режиме выходного дня. Поездки на такси рекомендуют совершать лишь в случае крайней необходимости. В ближайшее время на сайте правительства Москвы появится подробная информация о спецпропусках для передвижения по Москве. Но понадобятся они после соответствующего постановления.

Собственники квартир освобождаются от уплаты взносов за капремонт с 1 апреля по 30 июня. Аналогичная мера вводится и в Московской области.

Как отметила вице-мэр столицы Анастасия Ракова, все москвичи, оставшиеся без работы, могут рассчитывать на выплаты. Сумма 19 тысяч 500 рублей. На деньги выдадут тем, кто стоит на учете в центре занятости по состоянию на 31 марта и проработал в этом году не меньше двух месяцев. Отдельных заявлений для этого не нужно. За сутки уже поступило 10 тысяч заявок от москвичей.

Выплаты получат и пенсионеры. 2 тысячи рублей авансом и еще столько же после режима повышенной готовности при условии соблюдения самоизоляции. Для помощи им же организована горячая линия: 8-495-870-45-09. По звонку домой привезут продукты, лекарства, погуляют с собакой. Прийти на помощь готовы 800 волонтеров. Этой услугой воспользовались уже более 40 тысяч москвичей.