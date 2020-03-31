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Коронавирус 4 минуты назад

31 марта 202016:01

Алкоголь усугубляет коронавирус: Брюн развеял миф о целебности спиртного

wikipedia.org

Некоторые люди считают, что алкоголь способен обеззараживать организм, в частности, спасти от коронавируса COVID-19. Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал об ошибочности данного мнения.

Специалист отметил, что руки действительно можно мыть любым спиртным напитком, чтобы убить бактерии. Если алкоголь употреблять внутрь, то глаза, нос и дыхательные пути остаются зараженными.

Евгений Брюн подчеркнул, что алкоголь оказывает токсической воздействие на зараженную поверхность. Из-за этого выздоровление замедляется, а ситуация усугубляется. "Алкоголь ничего не предотвращает", — рассказал главный нарколог Минздрава "Газете.Ru".

Ранее Евгений Брюн опроверг миф о том, что курение способно защитить от коронавируса. По его словам, у курильщиков риск заболеть наоборот выше, чем у других людей.

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