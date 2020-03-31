Врачей, борющихся с COVID-19, могут изолировать

Врачей, которые работают непосредственно с заразившимися COVID-19 пациентами, будут изолировать. Об этом говорится в решении президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

“Минздраву, Минэкономразвития и ФМБА России проработать вопрос о возможной изоляции во внерабочее время медицинских работников, оказывающих помощь больным новой коронавирусной инфекцией", – сказано в документе.

Как уточняется в тексте документа, опубликованном на сайте правительства РФ, изолировать медиков планируется на базе медицинских учреждений, а при необходимости – в гостиницах.

Данное поручение должно быть исполнено до 2 апреля.

С 1 апреля, согласно решению президиума Координационного совета, меняется порядок госпитализации больных. Теперь попасть в больницу в плановом режиме можно будет только по направлению врача поликлиники, к которой прикреплен пациент в системе ОМС. Это временная мера, отмечается в документе.

30 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что России удалось выиграть время для сдерживания коронавируса COVID-19, теперь необходимо максимально локализовать очаги его распространения.