АвтоВАЗа перешел на виртуальные краш-тесты автомобилей

О переводе процесса разработки автомобилей как минимум частично в виртуальную реальность сообщал уже не один мировой автопроизводитель. Как оказалось, подобные технологии активно используются и на АвтоВАЗе - в том числе и при оценке безопасности автомобилей.

В Тольятти смогли оцифровать даже краш-тесты - до 80% таких испытаний проходит в виртуальной реальности. Об этом в интервью агентству "РИА Новости" заявил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

По его словам, результаты физических испытаний всегда подтверждают итоги расчетов, проведенных посредством компьютерного моделирования. Кроме того, при помощи цифровых технологий в Тольятти разрабатывают такие аспекты конструкции, как аэродинамика, акустика, жесткость и долговечность кузова и даже работа климатических установок.

Кроме того, как заявил Евтушенко, "цифровизация" активно накрывает и КАМАЗ, где технологические процессы моделируются на компьютерах, а в производстве задействована робототехника. "Сегодня на 10 тысяч сотрудников "Камаза" приходится 23 роботизированных комплекса. К 2025 году будет уже 402 робота, а к 2030-му - 660", - добавил Евтушенко.

Ранее сообщалось, что уже с завтрашнего дня - 1 апреля - АвтоВАЗ может повысить цены на всю свою продукцию: информационные письма об этом уже разосланы по дилерам. Повышение окажется в пределах 5-10 тысяч рублей и станет вторым по счету с начала нынешнего года.