Более 200 пассажиров полторы недели живут в аэропорту Новосибирска в ожидании рейса

Более 200 граждан Киргизии буквально поселились в новосибирском аэропорту из-за распространения коронавируса, закрытых границ и отказа Бишкека принимать российские самолеты или организовать спецрейс. С 20 марта они живут в международном терминале Толмачево, ночуя на полу и жестких сидениях.

Они уже записали несколько обращений к президенту страны с просьбой помочь им поспасть домой, но ответа так и не дождались. Итоги встречи с генконсулом Киргизии в Новосибирске тоже не устроила "сидельцев", и тогда несколько человек пригрозили голодовкой, в том числе и неформальный лидер несостоявшихся пассажиров рейса S7 Ирина Степкичева. Впрочем, чуть позже она отказалась от своего намерения, пояснив, что у нее гипогликемия.

"Накануне с нами встречался генконсул Киргизии в Новосибирске. Но он так и не ответил, когда мы сможем вылететь на родину. Находиться здесь до 30 апреля мы не можем, оставаясь в аэропорту. Мы хотим домой. Мы сделаем все как положено, сдадим анализы, будем в обсервации, но только пусть нас вернут в Киргизию", — заявила Степкичева.

В генконсульстве республики РИА Новости сообщили, что голодовку отменили после "разъяснительной работы". В диппредставительстве отметили, что при содействии киргизской диаспоры организовали для пассажиров двухразовое горячее питание, обеспечение медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

Степкичева заявила 24.kg, что директор Толмачево вошел в их положение и никого не выгоняет.

"Еды, всего хватает. Родины не хватает. Нам нужен только самолет, мы здесь уже не можем находиться", — посетовали застрявшие в воздушной гавани люди.

В Киргизии на сегодня зафиксировано 107 случаев заражения коронавирусом.