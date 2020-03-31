Песков: Путин регулярно тестируется, COVID-19 не обнаружен

Президент России Владимир Путин регулярно сдает тест на наличие коронавируса COVID-19. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на фоне сообщений о том, что заболевание обнаружили у главного врача Коммунарки.



Представитель президента отметил, что у Владимира Путина все нормально, он часто проверяется, сообщает РИА Новости. Напомним, что на прошлой неделе глава государства посетил больницу в Коммунарке и общался с заразившимся главврачом Денисом Проценко. У последнего состояние удовлетворительное. Он находится на лечении в своей же больнице.