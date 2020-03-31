Россиянин Непомнящий поднялся на четвертое место в рейтинге FIDE

Международная шахматная федерация опубликовала на официальном сайте организации обновленную версию рейтинга. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сумел подняться в нем с пятого места на четвертое. В активе россиянина стало 2784 очка.

А вот его соотечественник Александр Грищук потерял две позиции, опустившись с четвертой строчки на шестую. Он набрал 2777 баллов. Лидером же рейтинга по-прежнему является действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2863). Следом идут американец Фабиано Каруана (2835) и китаец Дин Лижэнь (2791).

Еще один представитель России Сергей Карякин входит в топ-20. Он располагается на 17-м месте, имея в активе 2752 очка.