Пресс-секретарь Жасмин: сообщение о перенесенном коронавирусе было шуткой

Пресс-секретарь певицы Жасмин назвал шуткой ее заявление о том, что она заразилась коронавирусом COVID-19. Ранее в эфире одной из радиостанций артистка рассказала, что вместе с сыном перенесла вызванное вирусом заболевание.

Жасмин призналась, что переболела за несколько месяцев до того, как была объявлена пандемия. По ее словам, она десять дней не могла встать с постели.

Однако представитель артистки Елена Белышева отметила, что Жасмин в радиоэфире упомянула о болезни, "чтобы поддержать разговор".

"Она не сказала, что она переболела точно. Она сказала, что читала в интернете, что есть мнения врачей, мол, в России в общем-то уже кто-то мог переболеть и до февраля, – цитирует Белышеву РИА Новости. – У нее в декабре было очень сильное заболевание, необычный для нее кашель, необычная для нее высокая температура".

Пресс-секретарь подтвердила, что вместе с Жасмин переболели и родные певицы, однако тестов на наличие COVID-19 "никто не делал".

"Я думаю, что она пошутила скорее, что, вот, она думает, что уже переболела коронавирусом, – сказала Белышева. – Никакого подтверждения диагноза нет".

Ранее 31 марта Госдума приняла поправки, ужесточающие наказание для юридических лиц за распространение недостоверных новостей об угрожающих жизни людей обстоятельствах, в том числе эпидемиях. За распространение фейков в СМИ и интернете предлагается штрафовать на сумму от полутора до трех миллионов рублей.