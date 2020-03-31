Минобороны: призывники-2020 попадут к местам службы не раньше 20 мая

Призывников, а призыв в России объявлен с 1 апреля, отправят к местам службы не раньше 20 мая. Это связано с ситуацией распространения коронавируса COVID-19, пояснили в Минобороны. Эпидемия вносит корректировки в даты и сроки начала работы призывных комиссий.

Принятое министром обороны России Сергеем Шойгу решение опубликовано на страницах официального печатного органа Минобороны – газете "Красная звезда".

Весенний призыв а армию продлится до 15 июля. На службу отправятся 135 тысяч человек. Это ровно столько же, сколько было призвано во время весенней кампании 2019 года. По осеннему призыву в прошлом году в армию отправилось 132 тысячи срочников.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил генерал-полковника Евгений Бурдинский в интервью "Красной звезде" подчеркнул, что здоровье призывников является приоритетом. Призыв будет проходить в 83 регионах. Всех призывников проверят на коронавирус. Все призывники также пройдут дополниительный двухнедельный карантин.

Ранее в Минобороны заверили, что случаев заболевания коронавирусом в армии не выявлено. Минобороны усилило меры по профилактике заболевания.