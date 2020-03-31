"Изолировался в своем кабинете": Денис Проценко рассказал о самочувствии

Главный врач больницы в Коммунарке, где проходят лечение люди с подтвержденным коронавирусом, обратился к своим подписчикам в "Фейсбуке" и поблагодарил их за беспокойство о состоянии его здоровья.

Ранее телеканал "Россия 24" сообщил, что у главврача этой инфекционной больницы оказался положительным тест на СoV.

Проценко подтвердил эту информацию, написав при этом, что он чувствует себя "вполне хорошо".

"Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций", — сообщил медик.

"Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело", – добавил Проценко.

24 марта эту больницу посетил Владимир Путин. Президент России в защитном костюме осмотрел медучреждение и пообщался с врачами, оценив высокое качество их работы.



Пресс-секретарь главы государства, комментируя сообщения о коронавирусе у Дениса Проценко, сказал, что Путин регулярно тестируется, и COVID-19 у него не обнаружен.