Россияне массово делают покупки, которые давно откладывали

В марте россияне начали активно скупать электронику и бытовую технику. Статистику продаж на неделе с 16 по 22 марта приводит в пресс-релизе исследовательская компания GfK. Например, продажи ноутбуков за этот период возросли год-к-году на 138%, спрос на холодильники подскочил на 85%, на стиральные машины - на 58%, а электроплит купили на 37% больше, чем за тот же период 2019-го.

Аналитики GfK отмечают, что первые признаки всплеска спроса датируются еще началом марта. Например, в первую неделю марта по сравнению с предыдущей продажи ноутбуков выросли на 10%, а во вторую - уже на 27%. Уже десять дней назад найти устройства популярных брендов на складах дистрибьюторов было проблематично, а самым большим спросом пользовались мобильные компьютеры дороже 40 000 рублей.

GfK констатирует, что россияне "спешат закупиться по старым ценам" и делают покупки, которые давно откладывали. Новые поставки устройств в Россию будут проводиться уже по новым ценам, с учетом сильно ослабевшего курса рубля. Да и меры по борьбе с распространением COVID-19 сыграют свою роль: офлайновые магазины электроники будут закрыты. Кроме того, сотрудников массово переводят на удаленку, из-за чего работодатели сталкиваются с необходимостью срочно обеспечить их рабочими ноутбуками.

Но в режиме самоизоляции россияне намерены не только работать: продажи игровых компьютеров, по данным GfK, выросли на неделе с 16 по 22 марта вчетверо год-к-году. Смартфоны показали за это период скромный рост - всего 19%. Просто пик спроса уже прошел: неделей ранее в России продали на 29% больше мобильников, чем годом ранее.