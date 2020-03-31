7 блоков инфекционной клиники в Новой Москве уже готовы

В Новой Москве уже готовы первые семь лечебных корпусов инфекционного комплекса. Клинику оснастят самой современной медицинской техникой. Завозить оборудование начнут уже на этой неделе.

5 тысяч рабочих днем, 2 тысячи рабочих ночью — строительство идет круглыми сутками. Инфекционную больницу в Новой Москве возводят в 10 раз быстрее, чем обычный лечебный центр. Проект стартовал 10 марта и уже в ближайшее время примет первых пациентов.

7 блоков инфекционной клиники в поселении Вороновское на юге Москвы почти готовы. Строители подводят к корпусам инженерные коммуникации — под землей на глубине 4 метров своего рода "слоеный пирог". Гигантскую клинику обеспечат собственной котельной, водозаборным узлом. Канализационные стоки будут поступать на автономные очистные сооружения с системой обеззараживания. Особое внимание уделяют строительству вентиляции.

"В каждую палату будет смонтирована отдельная система приточной вентиляции и отдельная система с обеззараживающими элементами", — рассказывает Андрей Бочкарев, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики

и строительства.

Центр диагностики и лечения коронавируса строят в 40 километрах от МКАД, вдали от крупных населенных пунктов. Вокруг клиники возведут внешний периметр ограждений и охраны. Площадь будущей инфекционной больницы впечатляет — 80 тысяч квадратных метров. И это не временное, а капитальное строительство.

"Контроль качества у нас идет на линии. Срок конструкций, которые мы готовим, более 50 лет", — говорит Дмитрий Пронин, директор по строительству домостроительного комбината № 1.

На гигантской площади планируется разместить полсотни сооружений: лечебные корпуса и блоки реанимации, рассчитанные на 500 койко-мест, общежития для медперсонала, лаборатории, приемное отделение с системой герметизации, кислородную станцию.