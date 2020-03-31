Загибалась от боли и теряла сознание: Лазареву госпитализировали в Испании

Российскую актрису и телеведущую Татьяну Лазареву госпитализировали в одну из больниц Испании. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

По словам Лазаревой, это произошло вчера, 30 марта. С обеда она начала чувствовать слабость, вскоре у нее возникли боли в левой и нижней части живота. Телеведущей вызвали скорую, которая сначала не стала везти ее в больницу, а лишь вколола обезболивающее и расслабляющее.

Артистке не стало легче. У нее появилось онемение рук, а в моменты "волнообразного нарастания боли" отключалось сознание, тошнило. Пришлось снова вызывать скорую, сотрудники которой, судя по всему, вкололи ей морфин, поскольку она "загибалась от боли".

Татьяна Лазарева отметила, что все больницы Испании перенастроены на коронавирус COVID-19, но у нее явно не он. Телеведущей сделали МРТ, которая показала наличие у нее камня размером в 0,7 сантиметра в левой почке.

Артистку уверяют, что она лежит на больничном этаже, чистом от коронавируса. Кроме того, Лазарева пожаловалась, что ее ни разу не покормили.



Ранее певица Наталья Ветлицкая, находящаяся в Испании, призналась, что заболела. По ее словам, у нее появился кашель. Врачи не исключают, что у нее может быть коронавирус. При этом артистку не госпитализировали, а отправили лечиться домой.