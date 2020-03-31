Главный воронежский эпидемиолог спрогнозировала рост заболеваемости коронавирусом

В Воронежской области ожидается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако он будет незначительным. Об этом сообщила главный эпидемиолог Департамента здравоохранения региона Ольга Дудникова.



"Прогнозировать – дело не очень благодарное. Инфекция к нам может быть завезена из-за границы. Однако на данный момент приняты беспрецедентные меры, мы проверяем всех прибывших. Как такового пика заболеваемости коронавирусной инфекцией не будет. Ожидается рост, но он будет не критическим", – говорит Ольга Дудникова.

Как отметила эксперт, относительно других регионов ситуация в Воронежской области благополучная. Коронавирус в регионе диагностирован у 8 пациентов. Два последних случая – 31 марта. Девушка вернулась из Марокко, а мужчина – из Доминиканы. Сегодня же появилась информация, что первые два пациента с COVID-19 выписаны домой. Сейчас они оба здоровы, повторные тесты на вирус показали отрицательный результат, передает ГТРК "Воронеж".



Напомним, в регионе сейчас введен режим полной самоизоляции. До особого распоряжения властей жители не смогут покидать свои дома без веской на то причины. Выходить разрешается, если человек нуждается в экстренной медицинской помощи, из-за угрозы здоровью и жизни или ему нужно отправиться на работу. Вескими причинами также являются поход в ближайшую аптеку или магазин, вынос мусора (1 раз в сутки), а также выгул домашнего питомца (не более 100 метров от дома).