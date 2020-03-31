Льготные автокредиты ищут адресатов

Правительство увеличило финансирование программ льготного автокредитования в 2 раза — с 5 миллиарда до 10,5 миллиарда рублей. Минпромторг предложил увеличить максимальную цену автомобиля до 1,5 миллиона рублей при покупке на льготный кредит. Такая программа действует много лет и периодически возобновляется: в этом случае выпадающий доход банкам компенсируется из бюджета.

Льготные автокредиты могут помочь автопроизводителям и автодилерам как только будут сняты карантинные ограничения.

Около 25% российских продаж всех новых автомобилей приходится на Москву и Московскую область, которые сейчас ввели жесткие карантинные ограничения. Остановлены на неделю автосборочные производства в России из-за карантина, а некоторые автозаводы давно уже не работают из-за нехватки комплектующих, которые поставляются из Европы. Среди них — российские предприятия брендов Peugeot, Citroen, Volkswagen и других. Отрасль может простаивать длительное время.

Поэтому автодилерам и автопроизводителям сложно оценить эффект от господдержки.

Эпидемиологи отказываются давать точные прогнозы, когда закончится распространения коронавируса. Возможно это произойдет в июне.

Поэтому пока не ясно — насколько упадут доходы предприятий и будет ли сокращение доходов населения после окончания пандемии. Если доходы упадут сильно, а цены в автосалонах вырастут еще заметней, то это может повлиять на спрос.

Открытия автосалонов ждут все — автодилеры и автопроизводители, как и покупатели, у которых есть сбережения и работа.

В группе "Соллерс" поддержали меры объявленные Минпромторгом и считают их "необходимыми для выхода из кризисной ситуации, связанной с развитием эпидемии".

"Что касается влияния коронавируса на наши предприятия, то сейчас мы видим риски в первую очередь в связи с введением всеобщего карантина и приостановкой розничных продаж. При этом дефицита комплектующих на заводах не наблюдается, заводские запасы полностью обеспечены компонентами. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и в случае возникновения перебоев с поставками готовы рассмотреть варианты с альтернативными поставщиками", — заявил представитель группы "Соллерс".

Но госсубсидии для льготного кредитования - это только часть помощи, на которую рассчитывают российские продавцы автомобилей. Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) просит поставщиков автомобилей смягчить условия – увеличить сроки платежей, снизить требования к объемам продаж, нормам затрат на обучение персонала и маркетинг. РОАД направила письмо с перечнем таких предложений на имя председателя Комитета автопроизводителей Томаса Штерцеля. В условиях карантинных ограничений автодилеры не смогут обеспечить продажи на уровне достаточном для получения новых партий на хороших условиях. И это ухудшит положение автосалонов.

Автодилеры ожидают резкого сокращения продаж и закрытия около 30% автоцентров. В начале года, когда было благополучно, комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса ожидал сокращения продаж автомобилей в России в этом году более чем на 2%. Автодилеры ожидают повторения ситуации кризиса 2015 года, когда в России закрылось 1200 дилерских центров, были уволены 100 тысяч человек, а затем 3 года подряд было падение продаж. В 2019 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 2,3%.