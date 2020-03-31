Минпромторг: льготных автокредитов в России теперь хватит на всех

Ведомство объявило о реализации целого комплекса программ по поддержке российской автомобильной отрасли. Касаются они как автопроизводителей, так и покупателей новых автомобилей: финансирование госпрограмм увеличено более, чем в два раза.

Ранее на реализацию программ льготного кредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" было выделено 5 млрд рублей. На этой неделе, как сообщает ТАСС, объемы финансирования увеличены до 10,5 млрд рублей. Кроме того, поддерживать рынок будут при помощи льготного лизинга и субсидий на газомоторную технику.

"Уже запущены зарекомендовавшие себя меры стимулирования спроса на автотранспортные средства: программа льготного автокредитования с финансированием 10,5 млрд, льготного лизинга с финансированием 2 млрд, программа стимулирования продаж газомоторной техники на 3,3 млрд рублей", - цитирует ТАСС сообщение министерства.

Ранее стало известно и об изменениях в условиях обеих программ льготного кредитования. В частности, с 1 млн рублей до 1,5 млн был увеличен лимит цены автомобиля, который можно приобрести в рамках госсубсидий. Кроме того, схема льготного кредитования стала доступна и семьям с одним несовершеннолетним ребенком, тогда как ранее требовалось наличие не менее двух.

В Минпромторге подчеркнули также, что имеющиеся у производителей складские запасы позволят избежать дефицита новых автомобилей даже в условиях полной остановки производства. Конвейеры российских заводов будут стоять минимум до 3 апреля в рамках исполнения указа президента, объявившего текущую неделю нерабочей.