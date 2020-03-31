Школьники Башкортостана начнут учиться 6 апреля. Первый урок проведет Радий Хабиров

Школьные каникулы в Башкортостане дополнительно продлевать не будут. С 6 апреля ученики начнут заниматься дистанционно. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в рамках совещания с руководителями различных ведомств и министерств, а также главами городских округов и муниципальных районов. Переговоры прошли в режиме видеоконференции, передает ГТРК "Башкортостан".

"Для того, чтобы начать учебу, не нужно собирать учителей в школы. Так как режим самоизоляции, вероятнее всего, продолжит действовать. Нужно начинать образовательный процесс, важен каждый день. Первый урок начнется в 10 утра. Проведу его лично я", — заявил глава региона. Радий Хабиров также подчеркнул, что поручения могут поменяться исходя из развития ситуации.