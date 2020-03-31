31 марта 202017:04

Facebook получил доступ к "дисплеям будущего" раньше Apple

Компания Facebook опередила Apple в сделке с Plessey, британским производителем экранов дополненной реальности. По условиям эксклюзивного контракта, Plessey обязался в течение нескольких лет поставлять microLED-дисплеи для будущей AR-платформы Facebook.

Plessey был основан еще в 1917 году, а впоследствии вырос в крупного разработчика электроники для медицинской, оборонной и аэрокосмической промышленности. В последние годы фокус компании сместился в сторону microLED-панелей — более совершенных, чем ЖК и OLED, более тонких, ярких и энергосберегающих. Как отмечает Apple Insider, Plessey располагает крупной производственной площадкой в британском Плимуте.

В Facebook подтвердили факт сделки, отметив, что занимаются созданием "форм-фактора очков, который позволит устройствам раствориться, чтобы мы чувствовали себя ближе к друзьям, членами семьи и своему окружению". Однако на завершение этого проекта могут уйти "годы", добавили в компании. Помимо предстоящей AR-платформы, наработки Plessey могут задействовать в текущей линейке шлемов виртуальной реальности Oculus и других продуктах Facebook.

По данным The Information, поглощением Plessey недавно интересовалась Apple. Почему между ними не состоялась сделка, не уточняется.

Apple уже давно рассматривает microLED в качестве технологии будущего для своих устройств. В 2014 году фирма Тима Кука купила разработчика microLED-панелей LuxVue, в 2017-м — создала полностью функциональные microLED-экраны для Apple Watch, а годом позже начала производить тестовые партии на объекте недалеко от штаб-квартиры в Купертино. Выход "умных" часов Apple с новой технологией экрана ожидается в этом году.

Текст: Вести.Hi-tech

Сейчас

17:30

Пресс-служба: здоровье Собянина после посещения Коммунарки в порядке

16:20

Призыв-2020 начнется не раньше 20 мая

16:13

Путин регулярно тестируется, COVID-19 не обнаружен

15:58

У главврача больницы в Коммунарке обнаружен коронавирус

15:35

Сенаторы одобрили наделение правительства дополнительными полномочиями

15:31

Похороны драматурга Зорина будут закрытыми

15:24

В мире уже более 800 тысяч заболевших коронавирусом

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Изоляция или тесты? В Коммунарке решают, что делать после заражения главврача

Изоляция или тесты? В Коммунарке решают, что делать после заражения главврача

20 минут назад
Пресс-служба: здоровье Собянина после посещения Коммунарки в порядке

Пресс-служба: здоровье Собянина после посещения Коммунарки в порядке

16 минут назад
Нарушителям карантина придут СМС-сообщения

Нарушителям карантина придут СМС-сообщения

57 минут назад
Поддержка в самоизоляции: взносы на капремонт отменены, безработным выплатят компенсацию

Поддержка в самоизоляции: взносы на капремонт отменены, безработным выплатят компенсацию

2 часа назад
Минобороны: призывники-2020 попадут к местам службы не раньше 20 мая

Минобороны: призывники-2020 попадут к местам службы не раньше 20 мая

1 час назад
В России упростили процедуру техосмотра, а фотофиксацию &#8212; перенесли

В России упростили процедуру техосмотра, а фотофиксацию — перенесли

39 минут назад
Матвиенко пошутила о самом ходовом пропуске при карантине

Матвиенко пошутила о самом ходовом пропуске при карантине

57 минут назад
Психологи дали советы, как пережить карантин с родными и не разрушить семью

Психологи дали советы, как пережить карантин с родными и не разрушить семью

3 часа назад
Алкоголь усугубляет коронавирус: Брюн развеял миф о целебности спиртного

Алкоголь усугубляет коронавирус: Брюн развеял миф о целебности спиртного

1 час назад
Похороны драматурга Зорина будут закрытыми

Похороны драматурга Зорина будут закрытыми

2 часа назад
Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками

3 часа назад
"Не хочу, чтобы дети видели этот ад": жена Джигана подает на развод

"Не хочу, чтобы дети видели этот ад": жена Джигана подает на развод

2 часа назад
Тереза Дурова: нужны не слова, а поступки

Тереза Дурова: нужны не слова, а поступки

1 час назад
Выбор редакции: многосерийная драма "Анна Каренина" Карена Шахназарова

Выбор редакции: многосерийная драма "Анна Каренина" Карена Шахназарова

7 часов назад
"Танцы со звездами": новый сезон - на телеканала "Россия 1"

"Танцы со звездами": новый сезон - на телеканала "Россия 1"

10 часов назад
51
Героиня, за которую будет переживать каждый зритель: премьера сериала "Паромщица" на телеканале "Россия 1"

Героиня, за которую будет переживать каждый зритель: премьера сериала "Паромщица" на телеканале "Россия 1"

30.03.2020 13:21
Нужна помощь: Максиму Черномазову требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Максиму Черномазову требуется курсовое лечение

30.03.2020 08:20
Вентиляцию в многоквартирных домах врач посоветовала заклеивать самим

Вентиляцию в многоквартирных домах врач посоветовала заклеивать самим

18 минут назад
Facebook получил доступ к "дисплеям будущего" раньше Apple

Facebook получил доступ к "дисплеям будущего" раньше Apple

53 минуты назад
Загибалась от боли и теряла сознание: Лазареву госпитализировали в Испании

Загибалась от боли и теряла сознание: Лазареву госпитализировали в Испании

59 минут назад
7 блоков инфекционной клиники в Новой Москве уже готовы

7 блоков инфекционной клиники в Новой Москве уже готовы

1 час назад
Пресс-секретарь Жасмин: сообщение о перенесенном коронавирусе было шуткой

Пресс-секретарь Жасмин: сообщение о перенесенном коронавирусе было шуткой

1 час назад
Россияне массово делают покупки, которые давно откладывали

Россияне массово делают покупки, которые давно откладывали

1 час назад
Песков: Путин регулярно тестируется, COVID-19 не обнаружен

Песков: Путин регулярно тестируется, COVID-19 не обнаружен

1 час назад
Сенаторы одобрили наделение правительства дополнительными полномочиями

Сенаторы одобрили наделение правительства дополнительными полномочиями

1 час назад
Кремль: система здравоохранения работает очень хорошо, но анализ ее работы будет

Кремль: система здравоохранения работает очень хорошо, но анализ ее работы будет

2 часа назад
Представитель Лещенко: певец сдал повторный тест на COVID-19, в его окружении больных нет

Представитель Лещенко: певец сдал повторный тест на COVID-19, в его окружении больных нет

2 часа назад
Доктор Шаповаленко ответила на вопрос, почему при гриппе не вводился карантин

Доктор Шаповаленко ответила на вопрос, почему при гриппе не вводился карантин

2 часа назад
Главный эпидемиолог: Россия подходит к пику заболеваемости Covid-19

Главный эпидемиолог: Россия подходит к пику заболеваемости Covid-19

2 часа назад
Свадьбы не будет: столичные ЗАГСы отменили торжества

Свадьбы не будет: столичные ЗАГСы отменили торжества

3 часа назад
5 лет жизни в больнице: судьбой девочки-затворницы займется опека

5 лет жизни в больнице: судьбой девочки-затворницы займется опека

3 часа назад
Распространённая вакцина от туберкулёза спасает от коронавируса?

Распространённая вакцина от туберкулёза спасает от коронавируса?

3 часа назад
"Девушки, не надо мне писать". Емельяненко-младший нашел себе невесту

"Девушки, не надо мне писать". Емельяненко-младший нашел себе невесту

3 часа назад
От "Катюши" до "Журавлей": челябинцы начали петь песни на балконах во время самоизоляции

От "Катюши" до "Журавлей": челябинцы начали петь песни на балконах во время самоизоляции

3 часа назад
Митрополит Тихон: те, кто говорит, что коронавирусом нельзя заразиться в храме - нечестивцы

Митрополит Тихон: те, кто говорит, что коронавирусом нельзя заразиться в храме - нечестивцы

4 часа назад
Мишустин: меры по поддержке экономики принимаются ежедневно

Мишустин: меры по поддержке экономики принимаются ежедневно

4 часа назад
Собака в аренду: для прогулок на время карантина москвичам предлагают "друга на час"

Собака в аренду: для прогулок на время карантина москвичам предлагают "друга на час"

4 часа назад
COVID-19 в Москве: треть новых заболевших - молодые люди

COVID-19 в Москве: треть новых заболевших - молодые люди

4 часа назад
Столичные СИЗО закрылись от посторонних, а часть и от заключенных

Столичные СИЗО закрылись от посторонних, а часть и от заключенных

4 часа назад
Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус

Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус

4 часа назад
Москвичи рассказали, как защищаются от коронавируса, выходя в магазин

Москвичи рассказали, как защищаются от коронавируса, выходя в магазин

4 часа назад
ИЗОизоляция: любители искусства нашли новый способ развлечься на карантине

ИЗОизоляция: любители искусства нашли новый способ развлечься на карантине

5 часов назад
Госдума одобрила закон об отсрочке по уплате налогов

Госдума одобрила закон об отсрочке по уплате налогов

5 часов назад
Повышены штрафы для нарушителей воинского учета

Повышены штрафы для нарушителей воинского учета

5 часов назад
Здравствуй, дерево! В Сербии задержали мужчину, гулявшего в "костюме" туи

Здравствуй, дерево! В Сербии задержали мужчину, гулявшего в "костюме" туи

5 часов назад
В Белоруссии умер известный актер с подтвержденным коронавирусом

В Белоруссии умер известный актер с подтвержденным коронавирусом

5 часов назад
Россияне ответили, насколько встревожены ситуацией с коронавирусом

Россияне ответили, насколько встревожены ситуацией с коронавирусом

5 часов назад
Сбербанк объявил "эквайринговые каникулы" для бизнеса

Сбербанк объявил "эквайринговые каникулы" для бизнеса

7 часов назад
С 1 апреля аэроэкспрессы будут ходить в два раза реже

С 1 апреля аэроэкспрессы будут ходить в два раза реже

8 часов назад
"От брака до барака". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"От брака до барака". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

30.03.2020 14:50

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку