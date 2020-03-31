Facebook получил доступ к "дисплеям будущего" раньше Apple

Компания Facebook опередила Apple в сделке с Plessey, британским производителем экранов дополненной реальности. По условиям эксклюзивного контракта, Plessey обязался в течение нескольких лет поставлять microLED-дисплеи для будущей AR-платформы Facebook.

Plessey был основан еще в 1917 году, а впоследствии вырос в крупного разработчика электроники для медицинской, оборонной и аэрокосмической промышленности. В последние годы фокус компании сместился в сторону microLED-панелей — более совершенных, чем ЖК и OLED, более тонких, ярких и энергосберегающих. Как отмечает Apple Insider, Plessey располагает крупной производственной площадкой в британском Плимуте.

В Facebook подтвердили факт сделки, отметив, что занимаются созданием "форм-фактора очков, который позволит устройствам раствориться, чтобы мы чувствовали себя ближе к друзьям, членами семьи и своему окружению". Однако на завершение этого проекта могут уйти "годы", добавили в компании. Помимо предстоящей AR-платформы, наработки Plessey могут задействовать в текущей линейке шлемов виртуальной реальности Oculus и других продуктах Facebook.

По данным The Information, поглощением Plessey недавно интересовалась Apple. Почему между ними не состоялась сделка, не уточняется.

Apple уже давно рассматривает microLED в качестве технологии будущего для своих устройств. В 2014 году фирма Тима Кука купила разработчика microLED-панелей LuxVue, в 2017-м — создала полностью функциональные microLED-экраны для Apple Watch, а годом позже начала производить тестовые партии на объекте недалеко от штаб-квартиры в Купертино. Выход "умных" часов Apple с новой технологией экрана ожидается в этом году.