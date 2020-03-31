Изоляция или тесты? В Коммунарке решают, что делать после заражения главврача

В инфекционной больнице в Коммунарке, главврач которой заразился коронавирусом COVID-19, решается вопрос о самиоизволяции или тестировании контактировавшего с ним персонала. Как передает телеканал "Россия 24", сейчас выясняется, кто контактировал с главврачом Денисом Проценко.

"Это все медсестры, это весь медперсонал, это главная медсестра... все те, кто имел доступ в палаты интенсивной терапии", – сообщила корреспондент канала.

Она добавила, что с этими медиками контактировала и съемочная группа.

"Решается вопрос, как поступать по-правильному: уходить на самоизоляцию или сдать тест", – добавила репортер.

Сам Проценко сообщил, что "изолировался в своем кабинете", где есть все условия для удаленной работы. Врач добавил, что чувствует себя хорошо.

Ранее 31 марта сообщалось, что российским ведомствам было поручено организовать условия для изоляции медиков, работающих непосредственно с зараженными коронавирусом пациентами. Минздрав, Минэкономразвития и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) должны до 2 апреля проработать вопрос об изоляции медперсонала во внерабочее время.