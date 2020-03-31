Пресс-служба: здоровье Собянина после посещения Коммунарки в порядке

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова рассказала подробности о его здоровье. Накануне Сергей Собянин контактировал с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, который заразился коронавирусом COVID-19.

Гульнара Пенькова отметила, что со столичным мэром все в порядке, они следят за его здоровьем, сообщает ТАСС.



Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин регулярно тестируется на наличие у него коронавируса — болезнь у российского лидера не обнаружена. Глава государства также контактировал с главврачом Коммунарки. У последнего состояние удовлетворительное.