Эксперты: цены на жилье в России снизятся в ближайшее время на 10-20%, спрос резко падает

Цены на новостройки и вторичное жилье в России могут упасть на 10-20% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пишут "Известия". Самое большое падение цен произойдет в регионах с невысокими доходами населения. В Москве и Санкт-Петербурге цены могут снизиться на 10-15%.

Спрос на квартиры сократится в апреле из-за пандемии коронавируса и последующего за ней экономического кризиса. С такими вызовами российская экономика еще не сталкивалась. В предыдущие кризисы малые и средние предприятия продолжали работать, но сейчас они вынуждены закрываться.

Глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что спрос на жилье упадет в апреле на 10–20%.

Чем дольше продолжится пандемия и связанные с ней ограничения, тем серьезнее пострадает рынок недвижимости, отметил директор федеральной риелторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

Покупательная способность населения снижается, растет безработица. Вероятно, цены на жилье упадут уже к лету, подчеркнул руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

В ряде регионов (Пермский край, Волгоградская и Челябинская области) цены уже снижаются, и средняя стоимость жилья упадет на 15-20%. В Москве и Петербурге цены могут упасть на 10-15%.