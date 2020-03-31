Бундеслига продлила паузу в чемпионате до 30 апреля

Германская футбольная лига приняла решение продлить приостановку игр в Бундеслиге до 30 апреля. Чемпионат во втором дивизионе также не сможет возобновиться раньше указанного срока. Об этом сообщила пресс-служба немецкой лиги.

Решение о продлении паузы в двух дивизионах было принято 31 марта на заседании Германской футбольной лиги. Оно впервые состоялось в формате видеоконференции. Следующее собрание пройдет 17 апреля.

Напомним, что чемпионат Германии по футболу был приостановлен 16 марта из-за пандемии коронавируса. В Бундеслиге к этому времени команды сыграли 25 туров.