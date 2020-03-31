Экономисты прогнозируют рост заявок по безработице в США на рекордные 3,5 миллиона

Опрошенные агентством Bloomberg эксперты спрогнозировали, что еженедельное количество заявок на пособие по безработице вырастет вторую неделю подряд до рекордных значений, поскольку вспышка коронавируса в мире все глубже проникает в экономику США, передает Business Insider.

Данные, которые должны быть опубликованы 2 апреля, покажут, сколько американцев подали заявки на пособие по безработице за неделю, которая закончилась 28 марта. Средняя оценка экономистов составила 3,5 миллиона человек, что станет серьезным показателем того, насколько сильно США пострадали от этой вспышки.

Отчет прошлой недели показал, что 3,3 миллиона американцев подали заявки на пособие по безработице, что в четыре раза превышает рекорд, установленный в 1982 году, и вдвое превысил консенсус-оценку Bloomberg.

Самый высокий прогноз среди 46 опрошенных экономистов предполагал 6,5 миллиона заявок, а самое низкое значение — 800 тысяч заявок.

Предыдущий выпуск данных стал первым, в котором было зафиксировано резкое увеличение количества увольнений, вызванное вспышкой коронавируса.

Отмечается, что веб-сайты регистрации безработных в нескольких штатах потерпели крах под беспрецедентным наплывом пользователей, и данные от 2 апреля могут включать некоторую побочную информацию от тех, кто не смог подать заявку на этой неделе.

Принятие правительственного пакета стимулов на сумму 2 триллиона долларов также может увеличить итоговую недельную цифру. Закон о финансовой помощи увеличивает пособия по безработице на 600 долларов в неделю в течение четырех месяцев.

Увеличение поддержки может привести к росту количества заявок со стороны тех, кто не подавал документы на пособие до подписания законопроекта Дональдом Трампом 27 марта.

Заявки на пособие по безработице послужили одним из наиболее актуальных выпусков данных для отслеживания внезапного удара пандемии по экономической активности США.

В предстоящих ежемесячных отчетах, скорее всего, будут опубликованы относительно небольшие изменения, поскольку они охватывают только начало марта, до того как вспышка еще более распространилась и вызвала массовый карантин и закрытие бизнеса.

Индексы менеджеров по закупкам также нарисовали зловещую картину того, как быстро вспышка коронавируса замедлила ключевые отрасли. Индекс IHS Markit, охватывающий сектор услуг и производства в США, снизился до 40,5 пункта в марте с 49,6 пункта.

По данным IHS Markit, это стало рекордно низким показателем и самым резким снижением с момента начала сбора данных в 2009 году.

Как отметили в IHS Markit, занятость в сфере услуг сократилась самыми быстрыми темпами с октября прошлого года.