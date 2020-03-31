  • USD
    77.7325
  • EUR
    85.7389
  • IMOEX
    2497.83
  • RTSI
    1008.66
  • DJA
    7352.65
  • NASDAQ
    7836.71
  • BRENT
    22.7
  • ГАЗПРОМ
    182.42
  • Газпрнефть
    301.6
  • Роснефть
    315.45
  • АЛРОСА
    63.23
  • Сбербанк
    186.99

Тема:

Коронавирус 5 минут назад

31 марта 202018:19

Экономисты прогнозируют рост заявок по безработице в США на рекордные 3,5 миллиона

EPA

Опрошенные агентством Bloomberg эксперты спрогнозировали, что еженедельное количество заявок на пособие по безработице вырастет вторую неделю подряд до рекордных значений, поскольку вспышка коронавируса в мире все глубже проникает в экономику США, передает Business Insider.

Данные, которые должны быть опубликованы 2 апреля, покажут, сколько американцев подали заявки на пособие по безработице за неделю, которая закончилась 28 марта. Средняя оценка экономистов составила 3,5 миллиона человек, что станет серьезным показателем того, насколько сильно США пострадали от этой вспышки.

Отчет прошлой недели показал, что 3,3 миллиона американцев подали заявки на пособие по безработице, что в четыре раза превышает рекорд, установленный в 1982 году, и вдвое превысил консенсус-оценку Bloomberg.

Самый высокий прогноз среди 46 опрошенных экономистов предполагал 6,5 миллиона заявок, а самое низкое значение — 800 тысяч заявок.

Предыдущий выпуск данных стал первым, в котором было зафиксировано резкое увеличение количества увольнений, вызванное вспышкой коронавируса.

Отмечается, что веб-сайты регистрации безработных в нескольких штатах потерпели крах под беспрецедентным наплывом пользователей, и данные от 2 апреля могут включать некоторую побочную информацию от тех, кто не смог подать заявку на этой неделе.

Принятие правительственного пакета стимулов на сумму 2 триллиона долларов также может увеличить итоговую недельную цифру. Закон о финансовой помощи увеличивает пособия по безработице на 600 долларов в неделю в течение четырех месяцев.

Увеличение поддержки может привести к росту количества заявок со стороны тех, кто не подавал документы на пособие до подписания законопроекта Дональдом Трампом 27 марта.

Заявки на пособие по безработице послужили одним из наиболее актуальных выпусков данных для отслеживания внезапного удара пандемии по экономической активности США.

В предстоящих ежемесячных отчетах, скорее всего, будут опубликованы относительно небольшие изменения, поскольку они охватывают только начало марта, до того как вспышка еще более распространилась и вызвала массовый карантин и закрытие бизнеса.

Индексы менеджеров по закупкам также нарисовали зловещую картину того, как быстро вспышка коронавируса замедлила ключевые отрасли. Индекс IHS Markit, охватывающий сектор услуг и производства в США, снизился до 40,5 пункта в марте с 49,6 пункта.

По данным IHS Markit, это стало рекордно низким показателем и самым резким снижением с момента начала сбора данных в 2009 году.

Как отметили в IHS Markit, занятость в сфере услуг сократилась самыми быстрыми темпами с октября прошлого года.

Ранее по теме

Сейчас

18:26

Крым остановил автобусное сообщение с соседними регионами

17:30

Пресс-служба: здоровье Собянина после посещения Коммунарки в порядке

16:20

Призыв-2020 начнется не раньше 20 мая

16:13

Путин регулярно тестируется, COVID-19 не обнаружен

15:58

У главврача больницы в Коммунарке обнаружен коронавирус

15:35

Сенаторы одобрили наделение правительства дополнительными полномочиями

15:31

Похороны драматурга Зорина будут закрытыми

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Изоляция или тесты? В Коммунарке решают, что делать после заражения главврача

Изоляция или тесты? В Коммунарке решают, что делать после заражения главврача

1 час назад
Пресс-служба: здоровье Собянина после посещения Коммунарки в порядке

Пресс-служба: здоровье Собянина после посещения Коммунарки в порядке

58 минут назад
Нарушителям карантина придут СМС-сообщения

Нарушителям карантина придут СМС-сообщения

1 час назад
Поддержка в самоизоляции: взносы на капремонт отменены, безработным выплатят компенсацию

Поддержка в самоизоляции: взносы на капремонт отменены, безработным выплатят компенсацию

2 часа назад
Минобороны: призывники-2020 попадут к местам службы не раньше 20 мая

Минобороны: призывники-2020 попадут к местам службы не раньше 20 мая

2 часа назад
Минпромторг: льготных автокредитов в России теперь хватит на всех

Минпромторг: льготных автокредитов в России теперь хватит на всех

1 час назад
Матвиенко пошутила о самом ходовом пропуске при карантине

Матвиенко пошутила о самом ходовом пропуске при карантине

1 час назад
Психологи дали советы, как пережить карантин с родными и не разрушить семью

Психологи дали советы, как пережить карантин с родными и не разрушить семью

3 часа назад
Алкоголь усугубляет коронавирус: Брюн развеял миф о целебности спиртного

Алкоголь усугубляет коронавирус: Брюн развеял миф о целебности спиртного

2 часа назад
Похороны драматурга Зорина будут закрытыми

Похороны драматурга Зорина будут закрытыми

2 часа назад
Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками

3 часа назад
"Не хочу, чтобы дети видели этот ад": жена Джигана подает на развод

"Не хочу, чтобы дети видели этот ад": жена Джигана подает на развод

3 часа назад
Тереза Дурова: нужны не слова, а поступки

Тереза Дурова: нужны не слова, а поступки

2 часа назад
Выбор редакции: многосерийная драма "Анна Каренина" Карена Шахназарова

Выбор редакции: многосерийная драма "Анна Каренина" Карена Шахназарова

8 часов назад
"Танцы со звездами": новый сезон - на телеканала "Россия 1"

"Танцы со звездами": новый сезон - на телеканала "Россия 1"

10 часов назад
51
Героиня, за которую будет переживать каждый зритель: премьера сериала "Паромщица" на телеканале "Россия 1"

Героиня, за которую будет переживать каждый зритель: премьера сериала "Паромщица" на телеканале "Россия 1"

30.03.2020 13:21
Нужна помощь: Максиму Черномазову требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Максиму Черномазову требуется курсовое лечение

30.03.2020 08:20
Вентиляцию в многоквартирных домах врач посоветовала заклеивать самим

Вентиляцию в многоквартирных домах врач посоветовала заклеивать самим

1 час назад
В России упростили процедуру техосмотра, а фотофиксацию &#8212; перенесли

В России упростили процедуру техосмотра, а фотофиксацию — перенесли

1 час назад
Facebook получил доступ к "дисплеям будущего" раньше Apple

Facebook получил доступ к "дисплеям будущего" раньше Apple

1 час назад
Загибалась от боли и теряла сознание: Лазареву госпитализировали в Испании

Загибалась от боли и теряла сознание: Лазареву госпитализировали в Испании

1 час назад
7 блоков инфекционной клиники в Новой Москве уже готовы

7 блоков инфекционной клиники в Новой Москве уже готовы

1 час назад
Пресс-секретарь Жасмин: сообщение о перенесенном коронавирусе было шуткой

Пресс-секретарь Жасмин: сообщение о перенесенном коронавирусе было шуткой

2 часа назад
Россияне массово делают покупки, которые давно откладывали

Россияне массово делают покупки, которые давно откладывали

2 часа назад
Песков: Путин регулярно тестируется, COVID-19 не обнаружен

Песков: Путин регулярно тестируется, COVID-19 не обнаружен

2 часа назад
Сенаторы одобрили наделение правительства дополнительными полномочиями

Сенаторы одобрили наделение правительства дополнительными полномочиями

2 часа назад
Кремль: система здравоохранения работает очень хорошо, но анализ ее работы будет

Кремль: система здравоохранения работает очень хорошо, но анализ ее работы будет

3 часа назад
Представитель Лещенко: певец сдал повторный тест на COVID-19, в его окружении больных нет

Представитель Лещенко: певец сдал повторный тест на COVID-19, в его окружении больных нет

3 часа назад
Доктор Шаповаленко ответила на вопрос, почему при гриппе не вводился карантин

Доктор Шаповаленко ответила на вопрос, почему при гриппе не вводился карантин

3 часа назад
Главный эпидемиолог: Россия подходит к пику заболеваемости Covid-19

Главный эпидемиолог: Россия подходит к пику заболеваемости Covid-19

3 часа назад
Свадьбы не будет: столичные ЗАГСы отменили торжества

Свадьбы не будет: столичные ЗАГСы отменили торжества

4 часа назад
5 лет жизни в больнице: судьбой девочки-затворницы займется опека

5 лет жизни в больнице: судьбой девочки-затворницы займется опека

4 часа назад
Распространённая вакцина от туберкулёза спасает от коронавируса?

Распространённая вакцина от туберкулёза спасает от коронавируса?

4 часа назад
"Девушки, не надо мне писать". Емельяненко-младший нашел себе невесту

"Девушки, не надо мне писать". Емельяненко-младший нашел себе невесту

4 часа назад
От "Катюши" до "Журавлей": челябинцы начали петь песни на балконах во время самоизоляции

От "Катюши" до "Журавлей": челябинцы начали петь песни на балконах во время самоизоляции

4 часа назад
Митрополит Тихон: те, кто говорит, что коронавирусом нельзя заразиться в храме - нечестивцы

Митрополит Тихон: те, кто говорит, что коронавирусом нельзя заразиться в храме - нечестивцы

4 часа назад
Мишустин: меры по поддержке экономики принимаются ежедневно

Мишустин: меры по поддержке экономики принимаются ежедневно

4 часа назад
Собака в аренду: для прогулок на время карантина москвичам предлагают "друга на час"

Собака в аренду: для прогулок на время карантина москвичам предлагают "друга на час"

5 часов назад
COVID-19 в Москве: треть новых заболевших - молодые люди

COVID-19 в Москве: треть новых заболевших - молодые люди

5 часов назад
Столичные СИЗО закрылись от посторонних, а часть и от заключенных

Столичные СИЗО закрылись от посторонних, а часть и от заключенных

5 часов назад
Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус

Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус

5 часов назад
Москвичи рассказали, как защищаются от коронавируса, выходя в магазин

Москвичи рассказали, как защищаются от коронавируса, выходя в магазин

5 часов назад
ИЗОизоляция: любители искусства нашли новый способ развлечься на карантине

ИЗОизоляция: любители искусства нашли новый способ развлечься на карантине

5 часов назад
Госдума одобрила закон об отсрочке по уплате налогов

Госдума одобрила закон об отсрочке по уплате налогов

5 часов назад
Повышены штрафы для нарушителей воинского учета

Повышены штрафы для нарушителей воинского учета

5 часов назад
Здравствуй, дерево! В Сербии задержали мужчину, гулявшего в "костюме" туи

Здравствуй, дерево! В Сербии задержали мужчину, гулявшего в "костюме" туи

6 часов назад
В Белоруссии умер известный актер с подтвержденным коронавирусом

В Белоруссии умер известный актер с подтвержденным коронавирусом

6 часов назад
Россияне ответили, насколько встревожены ситуацией с коронавирусом

Россияне ответили, насколько встревожены ситуацией с коронавирусом

6 часов назад
Сбербанк объявил "эквайринговые каникулы" для бизнеса

Сбербанк объявил "эквайринговые каникулы" для бизнеса

8 часов назад
С 1 апреля аэроэкспрессы будут ходить в два раза реже

С 1 апреля аэроэкспрессы будут ходить в два раза реже

8 часов назад
"От брака до барака". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"От брака до барака". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

30.03.2020 14:50

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку