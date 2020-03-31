Техасские компании просят власти сократить добычу в США для спасения отрасли

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Коронавирус
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У главврача Коммунарки Проценко обнаружили коронавирус
- Путин регулярно тестируется, COVID-19 не обнаружен
- Нарушителям карантина придут СМС-сообщения
- Распространителей опасных фейков заставят заплатить. Или посидеть
- Жасмин пошутила, что у нее коронавирус
Картина дня
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Дума ужесточила наказание за нарушение карантина
- Мишустин: меры по поддержке экономики принимаются ежедневно
- Жители московского региона освобождаются от платы за капремонт
- Сроки приемной кампании в вузы будут перенесены
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- Названы температура и время активности коронавируса
Телеканал "Россия"
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Звезды записали обращение к россиянам: "Сидите, пожалуйста, дома!"
- Телеканалы объединились в заботе о зрителях
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- "Привет, Андрей!" поздравляет композитора Александра Зацепина с днем рождения!
Вести.Экономика
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Спрос на нефть в апреле может сократиться на 20 миллионов баррелей в день
- Коронавирус спровоцировал рекордное снижение экономических настроений в еврозоне
- Клепач: не все страны смогут защитить свою экономику от падения
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- Доллар превысил 80 рублей впервые за неделю, евро подскочил выше 89 рублей
Вести.Hi-tech
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Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra: телефонный экстремизм
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Авто.Вести.Ru
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Вести в 20.00
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Карантинные меры
- Пансионаты и санатории закрываются до июня
- США возглавили список самых коронавирусных стран
Вести-Москва
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7 блоков инфекционной клиники в Новой Москве уже готовы
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Вести.Регионы
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Вести.Наука
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Телеканал "Культура"
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Москва 24
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