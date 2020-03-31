Техасские компании просят власти сократить добычу в США для спасения отрасли

Две крупнейших нефтедобывающих компании в американском штате Техас попросили местного регулятора рассмотреть возможность сокращения добычи нефти после исторического падения цен, передает Bloomberg.

Pioneer Natural Resources и Parsley Energy попросили техасскую комиссию по железным дорогам, состоящую из трех человек, созвать экстренное совещание по видеосвязи не позднее 13 апреля и издать приказ, устанавливающий "разумный рыночный спрос на нефть из Техаса" в мае, согласно пятистраничному письму.

Райан Ситтон, один из членов комиссии, заявил ранее, что регулирующий орган обсудит вопрос об ограничении добычи нефти на своем следующем совещании.

"Нам нужны решительные действия правительства, потому что мы знаем, что операторы не могут равным образом вести переговоры", — заявил в интервью Мэтт Галлахер, исполнительный директор компании Parsley Energy из Остина, штат Техас.

По словам Галлахера, пара сланцевых производителей считает, что сокращение производства в штате на 20% было бы наиболее полезным для промышленности.

Производители сырой нефти сталкиваются с редкой комбинацией падающего спроса и резкого увеличения поставок, поскольку Саудовская Аравия и Россия борются за долю рынка в условиях пандемии Covid-19.

Фьючерсы на нефть упали до самого низкого уровня почти за два десятилетия на фоне вспышки, которая нанесла удар по мировой экономике.

"Принятие этой меры на уровне штата, я думаю, поможет провести дискуссии на международном уровне с нашим федеральным правительством", — сказал Галлахер.

Галлахер также отметил, что его больше всего беспокоит то, что если энергетическая отрасль США упадет до полной неактивности в течение пары месяцев, это нанесет удар по нефтесервисной отрасли настолько сильно, что компании никогда не смогут восстановиться.

США уже утратили способность производить 13 миллионов баррелей в день снова, создавая риск того, что страна станет более зависимой от импорта, сказал он.