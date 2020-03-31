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Коронавирус 5 минут назад

31 марта 202018:35

Футбольный "Спартак" продлил карантин до 4 мая

Руководство московского "Спартака" и тренерский штаб красно-белых приняли совместное решение продлить карантин, связанный с пандемией коронавируса, до 4 мая. Все это время футболисты столичной команды будут тренироваться по индивидуальной программе в домашней обстановке.

Как сообщает официальный сайт клуба, в связи с мерами, принятыми в Москве и Московской области для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, игроки продолжат поддерживать форму у себя дома. При этом они находятся на постоянной связи с тренерским и медицинским штабами. Выход команды из карантина запланирован на 4 мая.

Напомним, что чемпионат России по футболу был приостановлен 17 марта. К этому времени в РПЛ успели провести 22 тура из 30 запланированных. Позже глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что прерванный сезон возобновится не ранее 24 апреля.

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