В государственном заповеднике "Шайтан-Тау" вышли из спячки бурые медведи

В заповеднике "Шайтан-Тау" из зимней спячки вышли бурые медведи. Как рассказали госинспекторы, первым, кто пробудился, стал крупный самец. Его заметили четыре дня назад в урочище Малбуй, передает ГТРК "Оренбург". Чтобы не провалиться в снег, хищник передвигается по снегоходным тропам. Глубина снежного покрова на территории заповедника — до 70 сантиметров. После обследовании заповедника инспекторы установили несколько фотоловушек.

"На второй день после того, как медведь проснулся, он вышел на след двухлетнего кабана. Приблизившись к добыче, он напал на животное и ранил, после чего преследовал его около двух километров до горного ручья. Утолив голод, косолапый оставил добычу в урочище Малбуй. Судя по кадрам, полученным с фотоловушек, на это место слетелись хищные птицы. Затем к вечернему пиршеству присоединилась лиса, а позже два молодых волка и волчица. Несмотря на то, что во время трапезы гости съели тушу за 2 дня, медведь приходил к обглоданным костям еще 4 дня", — говорит замдиректора по охране заповедной территории Андрей Латыпов.