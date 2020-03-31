Петербургское метро будет работать до 22:00

С 1 апреля метрополитен Санкт-Петербурга будет работать до 22:00. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Организатор перевозок".

"Маршруты наземного транспорта будут заканчивать работу в соответствии со временем прибытия последних поездов метро (не позднее 23:00)", – уточнили в пресс-службе.

Как передает "Интерфакс", открываться станции петербургского метро будут как обычно.

Сообщается также, что часть городских автобусов, трамваев и троллейбусов приостановят свою работу, а некоторые будут ходить с увеличенными интервалами. Это связано со снижением пассажиропотока после введения режима самоизоляции.

30 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге до 5 апреля введен режим самоизоляции граждан в связи с пандемией коронавируса COVID-19. В этот период горожане должны находиться у себя дома, за исключением поездок на работу, покупки продуктов и лекарств и выгула собак. Также из дома можно выходить, если потребовалась экстренная медицинская помощь.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Петербурге составило 50 человек, двое из них скончались. В период с 1 марта в городе на предмет наличия коронавируса обследовали более 37 тысяч человек.