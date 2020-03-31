Коронавирус попробуют победить квантовыми компьютерами

Канадский разработчик квантовых компьютеров D-Wave откроет всем желающим бесплатный доступ к своим вычислительным мощностям. Подключившись к системам облачного сервиса Leap 2, задействующим достижения квантовой физики, энтузиасты смогут заняться поиском мер по ликвидации последствий пандемии коронавируса COVID-19.

Речь идет не только о поиске препарата для лечения инфекции, пояснил TechCrunch Алан Барац. По его словам, мощности Leap 2 будут открыты всем научно-исследовательским командам, которые так или иначе работают над решением сложившейся ситуации - это также могут быть оптимизации управления логистикой или построения математических моделей распространения коронавируса.

Тем, кто пожелает участвовать в проекте, экспертизу предоставят партнеры D-Wave: Volkswagen, DENSO, Юлихский исследовательский центр, Sigma-i при Университете Тохоку, MDR, Menten AI, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана и OTI Lumionics.

Бесплатно подключиться к Leap 2 можно будет из любой точки, где доступен сервис - США, Канады, Японии и 32 стран Европы. По словам Бараца, на энтузиастов не будет распространяться стандартное ограничение в одну минуту вычислений в месяц, и при этом они получат коммерческую лицензию, которая позволит не раскрывать исходный код разработок.

Впрочем, нет никаких гарантий, что при помощи Leap 2 будут найдены какие-либо приемлемые решения, признал Барац. "Но мы отлично знаем, что станет большим упущением не открыть этот инструмент", - добавил он.

Напомним, что главной особенностью квантовых компьютеров является способность находиться в двух состояниях одновременно. Если "обычные" ПК записывают биты информации последовательно, в состояниях ноль или единица, то квантовые компьютеры могут выполнять несколько вычислений параллельно, кодируя два значения сразу. За это отвечают квантовые биты (кубиты), которые могут одновременно находиться в нескольких состояниях.

Квантовые компьютеры можно применять где угодно: для поиска лекарств и препаратов, построения наиболее эффективных логистических цепей и каналов поставок, поиска новых способов моделирования финансовых данных, защиты облачных вычислений с помощью законов квантовой физики.