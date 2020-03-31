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Коронавирус 8 минут назад

31 марта 202019:34

Москва и Петербург почти опустели, но карантинные меры будут ужесточаться

Индекс Яндекса в Москве сейчас выше трех. Это означает, что большинство людей со всей ответственностью относятся к тому, что происходит, и сидят дома. Об этом на прямой связи из центра столицы сообщил ведущий программы "60 минут" Евгений Попов.

В подтверждение он привел статистику дорожной ситуации. По данным департамента транспорта, на утро 31 марта в Москве автомобилей стало на 70% меньше, по сравнению с тем, что было на дорогах три недели назад. В метро пассажиропоток, в свою очередь, уменьшился на 88%.

Проехав по центру столицы, ведущий констатировал, что улицы первопрестольной окончательно опустели.

"Одинокий Пушкин да голуби на Пушкинской площади. Кинотеатр "Россия" закрыт. Тверская и прилегающие улицы пусты. Все площадки огорожены специальной лентой, чтобы дети с родителями не ходили по ним", — отметил он.

Также журналист рассказал о том, что волнует москвичей сейчас больше всего.

"«Всех беспокоит, как будут дальше развиваться события. В Интернете появилось очень много вбросов о QR-кодах и спецпропусках. Но ни одного официального сообщения нет. Понятно, что меры будут ужесточаться, однако об этом еще не объявлено", — подчеркнул ведущий.

При этом он призвал россиян доверять только официальным источникам информации и оставаться дома.

В свою очередь из центра северной столицы в эфир "60 минут" вышла корреспондент ВГТРК Салима Зариф. Она заверила, что Петербург в данный момент находится в лидерах индекса самоизоляции.

"Невский сейчас почти пустой, редкие прохожие в масках, никто не фотографируется на фоне Казанского собора. На канале Грибоедова нет привычных речных трамвайчиков. Закрыты все многочисленные кафе", — отметила собкор.

При этом она подчеркнула, что режима тотальной самоизоляции в Санкт-Петербурге нет. Он распространяется только на тех, кто старше 65 лет. Остальным рекомендовано оставаться дома.

По словам Салимы Зариф, стремительный рост заболеваемости в городе просто пугает.

"48 случаев в Петербурге. Такого еще не было. К примеру, вчера было только 8 случаев", — констатировала корреспондент, выразив надежду, что новые меры дадут свой эффект.
Кроме того, журналист рассказала об ужесточении карантина в окрестностях Санкт-Петербурга.

"В Ленинградской области дежурят патрульные машины. На свои дачи люди могут проехать только по предъявлению соответствующих документов и паспорта. А несколько населенных пунктов закрыты полностью — это Волхов и Кингисепп. Готовится к закрытию Мурино", — сообщила Зариф.

Она обратила внимание на то, что Мурино — это огромный конгломерат с домами-муравейниками на границе с Петербургом. И там уже зафиксировано два случая коронавируса. В связи с этим около метро открыли мобильные лаборатории, где делают тесты, и уже выстроилась огромная очередь.

Всего в России число заболевших коронавирусом COVID-19 составляет 2337 в 73 регионах, за последние сутки скончалось 6 человек, итого число жертв болезни – 17. На сегодняшний момент в мире коронавирусом заразились более 823 тысяч человек. Выздоровели более 174 тысяч, скончались более 40 тысяч.

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