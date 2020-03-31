Калининградец тремя ударами убил посетителя бара

Без малого две недели боролись врачи калининградского Гусева за жизнь 47-летнего мужчины, который в ссоре у бара получил три удара по голове от собутыльника. Один из них оказался фатальным — спасти пациента не удалось, отметили в региональном управлении СКР. Камера зафиксировала стычку мужчин.

Конфликт произошел ночью 16 марта у стен бара в Гусеве. Перекур закончился дракой: на кадрах видно, как 28-летний мужчина отправил в нокаут собеседника, после чего скрылся. Пострадавшего в бессознательном состоянии доставили в больницу, где он 29 марта скончался.

На утро после стычки подозреваемый сам пришел в полицию и рассказал о произошедшем. Следователям молодой человек хорошо знаком: в 2008 году он получил срок за аналогичное преступление, а сейчас имеет непогашенную судимость за продажу наркотиков. Послужной список не оставляет сомнений в том, что на время расследования уголовного дела его отправят в изолятор. По статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" панчеру грозит до 15 лет в колонии.