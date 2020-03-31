Саудовская Аравия выполняет свое обещание по наводнению рынков дешевой нефтью

Саудовская Аравия выполнила свое обещание нарастить экспорт нефти в апреле, поскольку первые грузы с сырой нефтью уже направляются в Европу и США, что является явным признаком того, что ценовая война на рынке нефти еще в полном разгаре, передает Bloomberg.

Согласно данным отслеживания судов королевство загрузило несколько супертанкеров, которые оно наняло ранее в этом месяце, чтобы повысить свою способность увеличивать экспорт.

Кроме того, Эр-Рияд использовал последние несколько недель для доставки большого количества сырой нефти на хранение в Египет, который является перевалочным пунктом для поставок на европейский рынок.

Такие шаги могут говорить о том, что Эр-Рияд наращивает добычу нефти до цели — поставлять рекордные 12,3 миллиона баррелей в день в апреле по сравнению с примерно 9,7 миллиона в феврале, несмотря на давление США с целью положить конец ценовой войне на рынке.

Ранее в этом месяце Саудовская Аравия снизила свои официальные отпускные цены и объявила о повышении добычи, после того как Россия отказалась присоединиться к другим странам в альянсе ОПЕК+ для сокращения добычи.

Объявление, которое многие на рынке восприняли как начало ценовой войны, привело к падению цен на нефть сортов Brent и WTI. С тех пор падение спроса на нефть из-за запретов на передвижение на фоне распространения коронавируса в мире привело к еще большему снижению цен.