Обязательную предустановку российских приложений отложили на полгода

Госдума перенесла на полгода сроки вступления в силу требований об обязательной предустановке отечественного софта на смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры. Введение закона, который должен был начать действовать с 1 июля 2020 года, отложили до 1 января 2021-го, передает ТАСС.

Соответствующие поправки были приняты сегодня при рассмотрении законопроекта, наделяющего правительство России правом введения режима ЧС.

Закон об обязательной предустановке отечественного ПО был принят в декабре 2019 года. Его предполагалось реализовать в несколько этапов. По изначальному проекту постановления, с 1 июля 2020 года требования должно было стать обязательным для смартфонов и планшетов, с 1 июля 2021-го - для ноутбуков и компьютеров, с 1 июля 2022-го - для "умных" телевизоров.

С 1 июля 2020-го обязательными к предустановке должны были стать российские браузеры, поисковые и картографические приложения. Год спустя - антивирусы, клиенты электронной почты и соцсетей, мессенджеры, приложения для взаимодействия с электронной системой госуслуг и национальный платежный сервис. 1 июля 2022-го к ним должны были добавиться "отечественный аудиовизуальный сервис" и программы для просмотра российских общедоступных телеканалов.

В прошлом месяце готовность исполнять требования российского закона об обязательной предустановке отечественного софта выразили китайские компании Huawei и Xiaomi, входящие в пятерку крупнейших производителей смартфонов в мире. Ранее с аналогичным заявлением выступила южнокорейская Samsung.