Фестиваль "Золотая маска" отменили из-за коронавируса

"Золотая маска" отменила всю культурную программу фестиваля. Причиной такого решения стала угроза распространения коронавируса COVID-19.

Ранее "Золотая маска" сообщала об отмене спектаклей до 10 апреля. Теперь пресс-служба фестиваля отмечает, что объективная ситуация не позволит им возобновить показы и после этой даты. Кроме того, отменена постановка швейцарского театра Шаушпильхауза.

Обладатели билетов смогут вернуть средства в кассах фестиваля после снятия ограничений в рамках режима самоизоляции.

Генеральный директор "Золотой маски" Мария Ревякина рассказала "Интерфаксу", что, возможно, фестиваль будет перенесен — все будет зависеть от ситуации в стране.

Театральная премия "Золотая маска" была учреждена в 1993 году. Первая церемония вручения состоялась в 1995.

С 30 марта в Москве и Московской области введен режим самоизоляции. Данная мера — шаг в борьбе с распространением коронавируса.