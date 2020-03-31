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Коронавирус 4 минуты назад

31 марта 202022:05

На Дону ищут добровольцев для помощи врачам на время пандемии

Министерство здравоохранения Дона опубликовало сообщение о поиске добровольцев для помощи в больницах на время пандемии COVID-19. Как сообщили ГТРК "Дон-ТР" в пресс-службе ведомства, волонтеры не обязательно должны иметь медицинское образование.

Помощь необходимо и функционирования медицинских учреждений в целом, например, в call-центрах или на маршрутизации. Также в регионе надеются на помощь и добровольцев с медицинским образованием — длятого, чтобы облегчить работу врачей и медсестер, на которых сейчас колоссальная нагрузка. Все желающие могут заполнить анкету на официальном сайте Минздрава Ростовской области.

Текст: ГТРК "Дон-ТР"

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