На Дону ищут добровольцев для помощи врачам на время пандемии

Министерство здравоохранения Дона опубликовало сообщение о поиске добровольцев для помощи в больницах на время пандемии COVID-19. Как сообщили ГТРК "Дон-ТР" в пресс-службе ведомства, волонтеры не обязательно должны иметь медицинское образование.

Помощь необходимо и функционирования медицинских учреждений в целом, например, в call-центрах или на маршрутизации. Также в регионе надеются на помощь и добровольцев с медицинским образованием — длятого, чтобы облегчить работу врачей и медсестер, на которых сейчас колоссальная нагрузка. Все желающие могут заполнить анкету на официальном сайте Минздрава Ростовской области.