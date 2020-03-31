Пожар под Анапой тушат более 100 спасателей

Вспыхнувший под Анапой пожар ликвидируют более 100 спасателей. Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть МЧС России около 11 утра. На тот момент площадь возгорания составляла порядка 400 квадратных метров, передает ГТРК "Кубань".

По информации Государственного Управления МЧС по региону, к 14 часам площадь пожара выросла до 1,2 тысячи квадратных метров. В тушении принимали участие 42 человека личного состава и 8 единиц спецтехники. Помимо этого, на место отравили оперативную группу под руководством замначальника ГУ МЧС России Андрея Потахова, а также аэромобильную группировку из 30 человек.

По словам специалистов, увеличению площади возгорания способствовал сильный ветер и удаленность от водоемов. По данным на 18 часов вечера, в тушении пожара задействованы 104 спасателя и 26 единиц спецтехники. Мониторинг обстановки ведется с помощью беспилотного летательного аппарата.