Губернаторы Севастополя и Челябинской области рассказали об антикоронавирусных мерах

"В Севастополе сейчас – жесткий карантин. Не работают отели, пансионаты, санатории, рестораны, парки, морские экскурсии. Не работает все, что касается сферы туризма", — рассказал в эфире программы "60 минут" врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и призвал всех в эти дни оставаться дома.

"Мы никого не выгоняем из города, но сейчас не время для туристических поездок", — подчеркнул он.

31 марта на въездах в Севастополь установили пункты проверки транспорта. Здесь дежурят сотрудники ГИБДД, полиции, медики. Михаил Развожаев отметил,что у всех въезжающих в город проверяют документы и измеряют температуру.

"Сегодня два человека с пневмонией уже были отвезены в больницу прямо с блокпоста", — подчеркнул губернатор и добавил, что людей с повышенной температурой сразу отправляют на изоляцию и медобследование, чтобы максимально обеспечить безопасность города.

"Мы всеми силами готовимся противостоять коронавирусу. Инфекционная больница полностью переведена в режим инфекционного госпиталя. Там 202 койки, 19 мельцеровских боксов (индивидуальные боксы с отдельными входами)", — сказал он.

"В наличии в Севастополе имеется 27 аппаратов искусственной вентиляции легких, однако в ближайшее время будут доставлены еще 15. Конечно, с ИВЛ у нас все не так хорошо, как хотелось бы, но мы рассчитываем, что общее количество ИВЛ у нас будет 51. По нормативам Минздрава, на наше количество людей без туристов, без приезжих, у нас должно быть 225 коек, мы планируем развернуть 450, с резервом", — отметил Развозжаев.

В эфире "60 минут" об обстановке в Челябинской области рассказал губернатор Алексей Текслер. Он подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции с 31 марта.

Гражданам нельзя покидать места проживания, за исключением выхода на работу в организации, деятельность которых не приостановлена, а также посещения ближайших магазинов, выгула собак или получения экстренной медпомощи. По улицам городов области будут курсировать полицейские экипажи, информирующие по громкоговорителям население о необходимости

самоизоляции.

"Пока они будут только напоминать о карантине. Но в ближайшее время у нас появится возможность более жестко реагировать на все случаи нарушения режима, чтобы максимально обеспечить режим самоизоляции", — подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер рассказал, что в Челябинской области выявили более 70 нарушителей карантина: "Эти люди приехали из-за рубежа и не стали выполнять рекомендации по самоизоляции. Несмотря на риск для окружающих людей, они продолжили вести обычный образ жизни. Им были вручены протоколы об административном правонарушении".

Текслер выразил надежду на то, что жители прислушаются к его указам и Челябинская область станет лучшей в России по соблюдению режима карантина.