Инсайдеры опубликовали фото новой формы сборной России по футболу

В сети появились фотографии новой формы сборной России по футболу на сезон-2020/21. Ее первый вариант был забракован Российским футбольным союзом и футболистами национальной команды из-за перевернутого флага на рукавах.

Фото новой формы опубликовал сайт Todo Sobre Camisetas, специализирующийся на теме экипировки. Домашний комплект россиян выполнен в красном цвете, а гостевой – в белом с полосками в цвет флага России.

Напомним, что ранее презентация новой формы российской сборной к чемпионату Европы-2020 была перенесена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.