Google показала, как изменится Chrome

Компания Google запланировала масштабный редизайн пользовательского интерфейса Chrome. Преображение затронет практически все элементы управления браузером, включая кнопки, флажки и выпадающие меню.

Цель изменений — повысить удобство на устройствах с сенсорными экранами и сделать интерфейс просмотрщика более интуитивно понятным, сказано в официальном блоге. "Одна из проблем касается несогласованности стиля между нативными элементами управления формами, — признают в Google. — Старые элементы, такие каки , были оформлены для соответствия операционной системе пользователя. А элементы, которые появились на платформе совсем недавно, были оформлены так, чтобы соответствовать стилю, который был популярен в то время". Слева — до редизайна (Chrome 80), справа — после Результатом стали "несогласованные, а иногда устаревшие" элементы управления, из-за чего разработчики вынуждены тратить время и писать дополнительный код, чтобы привести объекты к единому стилю. Слева — старый дизайн элемента выборы даты, справа — новый с всплывающим календарем В Google заявили, что изменят облик практически всех встроенных в Chrome элементов — флажков, кнопок, текстовых полей, раскрывающихся меню, индикаторов прогресса и ползунков. Их оформят в соответствии с принципами плоского дизайна, увеличат контрастность, сделают границы более заметными, а градиенты уберут. В экспериментальном режиме новый стиль уже можно включить в версии Chrome 81 — для этого нужно ввести в адресную строку chrome://flags/#form-controls-refresh. Полноценный редизайн доберется до macOS, Windows, Linux и Chrome OS в середине мая с версией Chrome 81, до Android — позднее в этом году.