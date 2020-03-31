Руководство "Торонто" подтвердило интерес к игроку СКА Барабанову

Генеральный менеджер "Торонто Мэйпл Лифс" Кайл Дубас заявил, что нападающий санкт-петербургского СКА Александр Барабанов входит в сферу интересов его клуба. Он признался, что хотел бы заполучить 25-летнего хоккеиста.

Об этом он сообщил журналисту Терри Кошану, который привел слова Дубаса у себя в Twitter. "Мы продолжим бороться за Барабанова", – пообещал генеральный менеджер "Торонто".

Ранее появилась информации об интересе к армейскому форварду со стороны еще одного клуба Национальной хоккейной лиги "Аризона Койотс".

Напомним, что в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/20 Барабанов набрал 20 (11 шайб + 9 передач) очков в 43 встречах. В четырех играх плей-офф Кубка Гагарина хоккеист отметился 3 (1+2) результативными баллами.