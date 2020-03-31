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31 марта 202021:32

Упадет ли нефть до $0?

Global Look Press

Перспективы сланцевой нефтедобычи в США продолжают ухудшаться, учитывая, что WTI опустилась ниже $20 за баррель. Переизбыток предложения усугубится на фоне дальнейшего сокращения спроса.

В воскресенье президент Трамп распорядился продлить принципы социального дистанцирования до конца апреля, хотя еще совсем недавно собирался «открыть» экономику к Пасхе. Не успела администрация Трампа подписать пакет стимулов на $2 трлн, Конгресс уже начал готовить четвертое чрезвычайное законодательство по коронавирусу. По словам

Raymond James, сейчас 193 млн человек в США и 2,3 млрд человек во всем мире живут в изоляции.

В начале марта ряд прогнозистов предположили, что спрос на нефть в 2020 году упадет всего на 220 тыс. баррелей в сутки. А уже к середине месяца аналитики сообщили, что спрос в II квартале достигнет 10 млн баррелей в день. Через несколько дней другие эксперты озвучили цифры в 13-14 млн баррелей в день. На прошлой неделе МЭА предупредило, что спрос может упасть на 20 млн баррелей в день.

Негативные изменения могут продлиться. На торгах в понедельник цены на нефть резко упали. «Скорее всего, спрос на нефть падает намного больше, чем на 20%, которые мы прогнозировали на апрель/май», — сказали в JBC Energy.

Рынок развалился довольно быстро. В одних районах катастрофически низкие цены, в других они уходят на отрицательную территорию.

«Оценки спроса почти ежедневно пересматриваются в сторону понижения. При этом, в том, что касается предложения пока нет никаких признаков примирения между Саудовской Аравией и Россией», — заявил Commerzbank.

Аналитики следят за мировым объемом хранилищ, который может заполниться за несколько недель или месяцев. Контанго Brent с мая по ноябрь расширилось до рекордных $13,45 за баррель. Это явно показатель огромного краткосрочного перенасыщения.

«Цепочки поставок на рынке нефти нарушаются из-за резкого снижения спроса на нефть. В итоге необходимо корректировать цепочки поставок в апреле и мае: рост запасов на суше, сокращение объемов переработки на мировом уровне и проч.», — заявил аналитик Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

По сообщениям Bloomberg, компания Plains All American Pipeline направила американским нефтяным производителям письмо с просьбой сократить производство. Другие компании, по-видимому, рассылают аналогичные запросы. «Мы направляем эти запросы нашим поставщикам с просьбой предпринять шаги по снижению добычи нефти в ответ на пандемию», — говорится в письме Plains.

Goldman Sachs считает, что с настоящего времени до II квартала 2020 года добыча нефти в США снизится на 1,4 млн баррелей в сутки. Однако снижение не обязательно приведет к сокращению добычи до III квартала этого года.

Но из-за столь огромного перенасыщения и из-за того, что запасы будут на низком уровне при текущих ценах, цены в конечном итоге упадут еще больше. «В конечном итоге, все приведет к остановке добычи», — написали аналитики Goldman.

На прошлой неделе количество буровых установок в США сократилось на 44 (40 нефтяных и 4 газовых установок). Это стало самым большим снижением за последние 4 года. Примечательно, что в Пермском месторождении 23 из этих буровых установок.

Bank of America заявил, что многое зависит от того, сможет ли мир преодолеть пандемию в ближайшие месяцы или же последствия дадут о себе знать и в следующем году. «Рынок нефти ожидает, что эти шоки спроса и предложения пройдут в течение 3-4 месяцев. Это вполне вероятно. Однако, если шок продлится 12 месяцев или дольше, гигантский избыток приведет к тому, что цены на нефть будут сохраняться ниже $30 за баррель в течение длительного периода», — отметили в Банке.

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