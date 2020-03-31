В Пермском крае умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончался в Пермском крае.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали власти региона.

Отмечается, что 48-летний мужчина скончался вечером 31 марта в реанимационном отделении инфекционной больницы Перми. Сообщается, что у пациента были сопутствующие тяжелые заболевания онкологического характера.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. В настоящий момент в разных странах мира инфицированы более 845 тысяч человек, более 176 тысяч вылечились, более 41 тысячи скончались.

В России зафиксировано 2337 случаев заболевания, 500 из них за последние сутки. 121 человек выздоровел, 17 умерло.