В Нью-Йорке из-за коронавируса освободили почти тысячу заключенных

В Нью-Йорке на свободу вышли 900 заключенных. Такое решение власти города приняли в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Об освобождении заключенных рассказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, сообщает РИА Новости. Ранее глава города говорил, что люди старше 70 лет или с проблемами по здоровью не должны находиться в тюрьмах. Отмечается, что речь не идет о заключенных, совершивших тяжкие преступления.

В США — самая печальная статистика по коронавирусу. По данным Университета Джонса Хопкинса, в настоящее время в стране более 177 тысяч заболевших.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопросы по борьбе с COVID-19. В качестве помощи Москва подготовила для Вашингтона медицинское оборудование и средства защиты.