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31 марта 202022:12

Акции Zoom и Microsoft растут на фоне новой волны популярности облачных сервисов

EPA

Новые данные аналитиков свидетельствуют о том, что огромные скачки в использовании демонстрирует сервис видеозвонков Zoom и сервис облачных вычислений от Microsoft. Пандемия Covid-19 привела к росту потребления онлайн-ресурсов. Бенефициарами поневоле стали владельцы сервисов для удаленной работы и коммуникаций, развлекательных и образовательных платформ.

Акции Zoom за последний месяц выросли примерно на 50% в ожидании того, что предприятия и школы будут все больше экспериментировать с инструментами для проведения видеоконференций и даже могут остаться в числе платных пользователей после того, как кризис в области общественного здравоохранения утихнет.

В настоящее время Zoom находится в топе бесплатных приложений в Apple App Store. Аналитик JPMorgan Стерлинг Оти утверждает, что ежедневное использование выросло более чем на 300% по сравнению с периодом до того, как пандемия заставила работать на дому. По данным Apptopia, ежедневное число активных пользователей Zoom выросло на 378% по сравнению с годом ранее, в то время как ежемесячное число активных пользователей выросло на 186%.

По данным Apptopia, 11 марта 343 000 человек во всем мире загрузили Zoom, из них 60 000 только в США. Всего два месяца назад этот показатель составлял 90 000 человек во всем мире и 27 000 в США. Сервис убрал ограничения по времени видеочатов для пострадавших регионов в Китае и в других странах, а после решил снять ограничение для всех пострадавших средних школ в Японии, Италии и США.

Количество ежедневных и месячных активных пользователей увеличилось примерно на 340% и 160% соответственно, по сравнению с данными на конец декабря, что указывает на то, что приток новых пользователей во многом может быть вызван не традиционным ростом бизнеса, а тенденцией к работе на дому, вызванной карантином из-за Covid-19. Представитель Zoom заявил, что компания не подтверждает сторонние метрики и не предоставляет обновленные данные об использовании или регистрации, за исключением тех комментариев, что были даны в финотчете.

Исполнительный директор Zoom Эрик Юань отметил "значительное увеличение числа бесплатных пользователей, времени конференций и новых случаев использования" во время конференц-кола Zoom по поводу доходов в начале марта, когда многие страны Азии и Европы находились в процессе перехода на удаленную работу, но большинству американских компаний еще предстояло сделать этот переход.

Для Zoom, "реальный вопрос будет заключаться в том, насколько эта деятельность будет конвертирована в платных пользователей в краткосрочной и долгосрочной перспективе", написал аналитик JPMorgan в своей записке для клиентов. Хотя эксперт признает, что некоторые предприятия могут вернуться к своим старым методам после того, как вспышку коронавируса удастся погасить, этот опыт для многих предприятий стал свидетельством преимуществ удаленной работы и необходимости иметь арсенал цифровых инструментов в случае будущих сбоев.

Рост использования этих продуктов может создать нагрузку на инфраструктуру компаний, но переход к облачным вычислениям, похоже, набирает обороты. Microsoft объявила о том, что наблюдает 775%-ный рост использования своих облачных предложений в регионах, которые следуют рекомендациям по социальному дистанционированию. Так, к примеру, использование продукта компании Windows Virtual Desktop выросло более чем в три раза.

Акции Microsoft  на фоне таких новостей дорожают — котировки выросли на 7% относительно предыдущей торговой сессии в понедельники. Ценные бумаги начали расти в цене на фоне сообщений компании о всплеске популярности своих онлайн-инструментов, в том числе Microsoft Teams, Power BI и упомянутый ранее Windows Virtual Desktop. 

В марте 2020 года акции Microsoft подешевели на 1%, а с начала года их курс поднялся на 1,6%. Аналитик Stifel Брэд Рэбек считает, что пандемия будет способствовать дальнейшему ускорению перехода к гибким и масштабируемым облачным сервисам, а Microsoft находится в выгодном положении для того, чтобы заработать на этих тенденций как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Microsoft не исключает возможности ограничения емкости Azure в результате резкого увеличения спроса на облачные вычисления в условиях пандемии коронавируса.

За одну неделю количество пользователей Microsoft Teams увеличилось не менее чем на 12 млн человек, которые запускают корпоративный мессенджер не менее одного раза в день. В результате такая аудитория сервиса достигла 44 млн пользователей, более чем удвоившись относительно ноября 2019 года, когда показатель измерялся 20 млн.

Конкурирующая компания-разработчик мессенджера Slack не предоставляла обновлений по этой метрике с сентября, хотя исполнительный директор Стюарт Баттерфилд на прошлой неделе заявил, что у компании было 12,5 миллиона "одновременно подключенных" пользователей.

Microsoft также сообщила о более чем 40 миллионах ежедневных активных пользователей Skype, что на 70% больше, чем месяц назад.

Amazon не предоставила количественных обновлений об увеличении использования облачных вычислений во время вспышки, но сообщается, что облачная платформа AWS готова "удовлетворить потребности клиентов в мощности в ответ на Covid-19". Акции Amazon за последний месяц выросли на 4,3%, так как S&P 500 упал на 11%.

Наблюдается всплеск потребления и у менее раскрученных производителей видео-коммуникационной продукции. Так, продукт Webex от компании Cisco, конкурирующий с Zoom, похвастался 50 миллионами онлайн-встреч, а в последние пять дней месяца, по словам пресс-секретаря, компания ожидала провести еще не менее 23 миллионов оналйн-сеансов связи. Компания LogMeIn Inc., производитель программного обеспечения для удаленного подключения, сообщила, что использование ее инструментов для видеоконференций и совещаний выросло в 10 раз по сравнению с уровнем, существовавшим до начала года.

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