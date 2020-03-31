Футболист ЦСКА Сигурдссон улетел в Исландию

Исландский легионер столичного футбольного клуба ЦСКА Арнон Сигурдссон покинул Москву. Об этом он написал в своем Instagram. Напомним, что ранее армейское руководство приняло решение продлить карантин для команды до 1 мая.

Сигурдссон выложил видео из частного самолета в сторис Instagram, сопроводив его подписью "Летим домой". Вероятно, с ним на борту находился его соотечественник и одноклубник Хердур Магнуссон.

Напомним, что Российский футбольный союз приостановил чемпионат России по футболу 17 марта из-за пандемии коронавируса.