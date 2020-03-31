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31 марта 202023:38

Нассим Талеб: о вирусной угрозе знали в 2010 году

Global Look Press

Правительство США принимает меры по спасению авиакомпании Boeing и аналогичных корпораций. И несмотря на то, что эти компании необходимо спасти, есть ряд этических, экономических и структурных проблем, связанных с реализацией этих мер.

Так, во время бэйл-аутов 2008–2009 гг. государство спасало банки (в первую очередь топ-менеджмент банков) за счет средств налогоплательщиков. Министр финансов Тимоти Гайтнер боролся за руководителей банков против Конгресса и ряда членов администрации Обамы. Банкиры, которые потеряли огромные суммы денег, получили самый большой премиальный фонд в истории банковского дела менее чем через 2 года, в 2010 году. И, что подозрительно, через несколько лет Гайтнер получил высокооплачиваемую должность в финансовой индустрии.

Как утверждает американский публицист  и трейдер Нассим Талеб, который является создателем концепции "черных лебедей", это был вопиющий случай корпоративного социализма, при котором руководители корпораций и банкиры выигрывают, налогоплательщики проигрывают. Кроме того, здесь не учитывается политика количественного смягчения, благодаря которой была увеличена стоимость активов и усугубилось неравенство, что принесло выгоду в первую очередь супербогатым.

Во-первых, нельзя связывать авиакомпании, физические компании, с финансовой структурой. Нельзя связывать судьбу сотрудников авиакомпаний с безработицей среди сограждан, что может быть компенсировано напрямую, а не косвенно, за счет остатков корпоративных субсидий.

"На примере с Гайтнером нужно понять одну простую вещь: бэйл-аут людей — это не то же самое, что бэйл-аут корпораций", — утверждает Талеб.

По его словам, спасение авиакомпании не надо приравнивать к субсидированию акционеров и менеджеров и создавать дополнительный моральный риск в обществе. Сам факт того, что проводится бэйл-аут авиакомпаний, говорит об их полезности. А если они нужны обществу, почему не нужны их менеджеры? Тот же аргумент стоит выдвинуть против косвенного бэйл-аута капитала, таких как хедж-фонды и инвестиционные стратегии, которые связаны с этими активами. У них нет честной стратегии по снижению рисков, кроме наивной зависимости от помощи.

"Во-вторых, эти корпорации лоббируют бэйл-аут, который они в итоге получат благодаря давлению, которое окажут на правительство через лобби. Но что насчет маленьких ресторанчиков на углу? Гидов? Личных тренеров? Профессиональных массажистов? Парикмахеров? Продавцов хот-догов? У них точно нет лоббистов. И их будут игнорировать", — пишет Талеб в своем блоге.

В-третьих, как и говорилось с 2006 года, компаниям нужны буферы, чтобы сопротивляться неопределенности — не долги, а буферы.

"Природа дала нам две почки, когда нам нужна только одна. Почему? На случай непредвиденных обстоятельств. Не нужно ждать и попадать в конкретные неблагоприятные ситуации, чтобы знать, что буфер обязателен. И это приводит нас к проблеме выкупа. Почему нужно тратить деньги налогоплательщиков на бэйл-аут компаний, которые потратили свои деньги, чтобы выкупить свои же собственные акции, а не создавали буфер на черный день? Подобные бэйл-ауты бьют по тем, кто действовал экономно, нанося им вред в долгосрочной перспективе. При этом, отдается предпочтение дуракам", — отмечает Талеб.

Нассим Талеб также отмечает, что пандемия — это «черный лебедь», некое совершенно неожиданное событие, поэтому отсутствие планирования в этом случае можно оправдать. По его словам, люди цитирующие книгу «Черный лебедь» в контексте коронавируса, плохо ее читали.

"Так вот если бы они прочитали ее, они бы знали, что такая пандемия там описывается как «Белый лебедь»: то, что можно прогнозировать с большой уверенностью. Подобная острая пандемия неизбежна, это результат структуры современного мира. И его экономические последствия будут усугубляться, так как сейчас все слишком взаимосвязано и чересчур оптимизировано. К слову сказать, правительство Сингапура было готово к подобному исходу событий, выстроив четкий план еще с 2010 года", — отметил Талеб.

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