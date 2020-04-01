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Коронавирус 17 минут назад

1 апреля 202000:29

COVID-19 поразил экипаж американского авианосца

COVID-19 поразил экипаж американского авианосца

В США капитан авианосца "Теодор Рузвельт", на борту которого обнаружили коронавирус, просит разрешения для экипажа сойти на берег. На борту боевого корабля более 4 тысяч человек, заболевших — около сотни.

Капитан сообщил в Пентагон, что флот не помогает зараженным, и моряки могут умереть, передает телеканал "Россия 24". В военном ведомстве США ситуацию никак не комментируют.

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