COVID-19 поразил экипаж американского авианосца

В США капитан авианосца "Теодор Рузвельт", на борту которого обнаружили коронавирус, просит разрешения для экипажа сойти на берег. На борту боевого корабля более 4 тысяч человек, заболевших — около сотни.

Капитан сообщил в Пентагон, что флот не помогает зараженным, и моряки могут умереть, передает телеканал "Россия 24". В военном ведомстве США ситуацию никак не комментируют.