"Победа" приостановила полеты

В период с 1 апреля по 31 мая текущего года российский бюджетный авиаперевозчик "Победа" приостанавливает выполнение всех своих рейсов. Решение об этом было принято на фоне снижения объема авиаперевозок и пандемии коронавируса COVID-19.

Всем пассажирам отмененных рейсов с датами вылета в данный период авиакомпания вернет деньги на счет в личном кабинете. В течение года клиенты смогут потратить эти средства на любые рейсы "Победы", которые возобновятся после снятия введенных ограничений, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. К настоящему времени, по данным портала Worldometer, сейчас в мире зафиксировано более 846 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 41 тысячи человек скончались.